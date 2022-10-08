Гвардиола: "Как тренер может чему-то научить Холанда?"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не может ничему научить нападающего Эрлинга Холанда.

Отметившись дублем против "Копенгагена" в Лиге Чемпионов посреди недели (5:0), Холанд достиг отметки в 19 голов за "Сити", причем сделал это всего в 12 матчах.



Празднуя очередные голы Холанда, Гвардиола выглядел весьма забавным образом, и на своей пресс-конференции Хосеп объяснил, что это была его реакция на подаренный Эрлингу природой голевой инстинкт.



"Это просто отскок, и он оказался на месте. Почему мяч приходит туда, где он находится? Это невероятный инстинкт. Чему я могу научить его? Как я могу научить его быть здесь или там?"



"У него есть невероятное чутье нападающего насчет того, где окажется мяч. Секундой раньше, и мяча там не будет. У него невероятный талант. Отскок? Прострел? Он на месте. Поэтому я был удивлен".



"Как тренер может чему-то научить его? Это невозможно, потому что это инстинкты и это от природы. Он делал это в Норвегии, Австрии, Германии. Он просто двигается так, как чувствует".



"Спасибо большое ему за то, что выбрал нас, а также Халдуну (Аль Мубараку), Феррану (Сориано), Чики (Бегиристайну) — всем людям, которые поучаствовали в его приглашении сюда, потому что нам повезло обладать им", — цитирует Гвардиолу The Independent.