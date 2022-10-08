10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 8 октября, пятью поединками стартует 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция



"Борнмут" не проиграл ни одного из четырех матчей Премьер-Лиги после увольнения Скотта Паркера (1 победа, 3 ничьи). Победой 4:0 над "Ноттингем Форест" в понедельник "Лестер" прервал свою серию из шести поражений подряд в чемпионате. В 10 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги ни разу не побеждали гости.



Полузащитник "Борнмута" Джо Ротуэлл и Бен Пирсон возобновили тренировки. Должен вернуться и Райан Фредерикс, но для Джуниора Станисласа и Ллойда Келли пока слишком рано.



Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра. В лазарете остается и Нампалис Менди.



ЧЕЛСИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Челси" выиграл два последних матча в Премьер-Лиги, причем в обоих пропускал первым, и такое совпадение случилось впервые с декабря 2016. "Вулверхэмптон" может похвастать лишь одной победой в 15 последних матчах чемпионата (5 ничьих, 9 поражений). "Синие" не знают поражений уже в 11 домашних встречах с "волками" во всех соревнованиях.



Защитник "Челси" Весле Фофана пропустит несколько недель с вывихом колена. Марк Кукурелья оправился после болезни. Нголо Канте тренируется с полной нагрузкой после травмы задней поверхности бедра.



"Вулверхэмптон" потерял португальского вингера Педру Нету, который из-за повреждения лодыжки пропустит даже ЧМ-2022 в Катаре. Хван Хи Чхан возобновил тренировки. Натан Коллинс и Рубен Невеш дисквалифицированы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" — первая со времен "Тоттенхэма" (1965 год) команда, забивавшая минимум по три гола в восьми кряду домашних матчах в рамках высшего дивизиона. "Саутгемптон" пропускал в каждом из 18 последних выездных поединков Премьер-Лиги. "Святые" не одержали ни одной победы в 13 последних выездах на "Этихад" к "горожанам" (2 ничьи, 11 поражений).



Правый защитник "Сити" Кайл Уолкер перенес операцию на паховой области и пропустит несколько недель. Также отсутствуют Джон Стоунс и Калвин Филлипс.



В лазарете "Саутгемптона" остаются Тино Ливраменто и Ромео Лавиа. Болячки Хуана Лариоса и Адама Армстронга незначительны.



НЬЮКАСЛ — БРЕНТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" проиграл лишь один из 14 последних домашних матчей в Премьер-Лиге, но три последних таких поединка завершил вничью. Против "Борнмута" в прошлый уикенд "Брентфорд" впервые за 20 последних выездных матчей чемпионата сохранил свои ворота на замке. "Сороки" не знают поражений уже в шести встречах с "чайками" в чемпионата (5 побед, 1 ничья).



Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен залечил заднюю поверхность бедра и готов сыграть впервые с августа. Также поправился Жоэлинтон, может вернуться Джонджо Шелви, но Александер Исак задержится в лазарете.



Капитан "Брентфорда" Понтус Янссен вне игры с повреждением задней поверхности бедра, но готовы вернуться в строй Итан Пиннок и Серхи Каньос.



БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция



"Брайтон" проиграл лишь один из 12 последних матчей в Премьер-Лиге (7 побед, 4 ничьи). Поражением 3:1 от "Арсенала" в прошлый уикенд "Тоттенхэм" прервал свою беспроигрышную серию из 14 поединков в чемпионате. "Чайки" выиграли две из трех последних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге.



Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо должен быть в порядке, хотя и не тренировался в четверг. Энок Мверу все еще лечится.



Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон Роял отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Деян Кулусевки пока не готов вернуться.