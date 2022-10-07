"Манчестер Сити" оштрафован на 260,000 фунтов

Болельщики Манчестер Сити "Манчестер Сити" был оштрафован FA на 260,000 фунтов за беспорядки после матча против "Астон Виллы" в заключительном матче прошлого сезона Премьер-Лиги.

Уступая по ходу того матча 0:2, "Сити" нашел в себе силы перевернуть игру и вырвать победу со счетом 3:2, благодаря чему удержался на вершине таблицы и защитил чемпионский титул.

После финального свистка радостные болельщики "горожан" высыпали на поле, в результате чего пострадал голкипер "Виллы" Робин Ольсен. Кроме того, были сломаны одни из ворот.

"Сити" согласился с выдвинутыми Ассоциацией обвинениями, и сегодня на чемпионов Премьер-Лиги был наложен внушительный денежный штраф.

В своем заявлении FA объясняет, что "Сити" "не смог обеспечить надлежащее поведение" своих болельщиков, чьи действия были "угрожающими и агрессивными".

Добавим, буквально на прошлой неделе аналогичным образом был наказан "Эвертон". Правда, штраф "ирисок" составил 300,000 фунтов.


Метки FA, Астон Вилла, болельщики, видео, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 246

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 07.10.2022 23:39 # brown-ale
    Почему штраф меньше, чем у Эвертона? Непорядок.

    (ответить)

  2. liverpoolec23 07.10.2022 23:32 # liverpoolec23
    Стадо обезьян выскочило на поле.Мало оштрафовали,надо было лишить голубую помойку трёх очков.

    (ответить)

  3. true-manc 07.10.2022 23:30 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  4. bes-ter 07.10.2022 23:30 # bes-ter
    Долбоебы эти чиновники. Это традиция, как столько людей удержать.. хотя ворота ломали зря

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: