"Манчестер Сити" оштрафован на 260,000 фунтов

"Манчестер Сити" был оштрафован FA на 260,000 фунтов за беспорядки после матча против "Астон Виллы" в заключительном матче прошлого сезона Премьер-Лиги.

Уступая по ходу того матча 0:2, "Сити" нашел в себе силы перевернуть игру и вырвать победу со счетом 3:2, благодаря чему удержался на вершине таблицы и защитил чемпионский титул.



После финального свистка радостные болельщики "горожан" высыпали на поле, в результате чего пострадал голкипер "Виллы" Робин Ольсен. Кроме того, были сломаны одни из ворот.



"Сити" согласился с выдвинутыми Ассоциацией обвинениями, и сегодня на чемпионов Премьер-Лиги был наложен внушительный денежный штраф.



В своем заявлении FA объясняет, что "Сити" "не смог обеспечить надлежащее поведение" своих болельщиков, чьи действия были "угрожающими и агрессивными".



Добавим, буквально на прошлой неделе аналогичным образом был наказан "Эвертон". Правда, штраф "ирисок" составил 300,000 фунтов.



