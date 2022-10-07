"Манчестер Сити" оштрафован на 260,000 фунтов
"Манчестер Сити" был оштрафован FA на 260,000 фунтов за беспорядки после матча против "Астон Виллы" в заключительном матче прошлого сезона Премьер-Лиги.
Уступая по ходу того матча 0:2, "Сити" нашел в себе силы перевернуть игру и вырвать победу со счетом 3:2, благодаря чему удержался на вершине таблицы и защитил чемпионский титул.
После финального свистка радостные болельщики "горожан" высыпали на поле, в результате чего пострадал голкипер "Виллы" Робин Ольсен. Кроме того, были сломаны одни из ворот.
"Сити" согласился с выдвинутыми Ассоциацией обвинениями, и сегодня на чемпионов Премьер-Лиги был наложен внушительный денежный штраф.
В своем заявлении FA объясняет, что "Сити" "не смог обеспечить надлежащее поведение" своих болельщиков, чьи действия были "угрожающими и агрессивными".
Добавим, буквально на прошлой неделе аналогичным образом был наказан "Эвертон". Правда, штраф "ирисок" составил 300,000 фунтов.
07.10.2022 23:00
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Последние комментарии:
Почему штраф меньше, чем у Эвертона? Непорядок.
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Стадо обезьян выскочило на поле.Мало оштрафовали,надо было лишить голубую помойку трёх очков.
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КОРОЛИ!!!
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Долбоебы эти чиновники. Это традиция, как столько людей удержать.. хотя ворота ломали зря
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