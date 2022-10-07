Тен Хаг хочет, чтобы соперникам было неприятно играть с МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет, чтобы его команда была неудобным соперником и играла умнее.

В ближайшее воскресенье "Юнайтед" предстоит сыграть против набравшего форму "Эвертона", и Тен Хаг надеется, что его команда покажет свой оскал, не сумев сделать этого в дерби против "Манчестер Юнайтед".



Одновременно Эрик предупреждает подопечных, что не нужно получать глупые желтые карточки.



"Я знаю, что значит быть неприятным для соперника. Думаю, в этом отношении мы можем прибавить и быть чуть умнее".



"Например, мы получаем слишком много желтых карточек, зачастую — в начале матча. Я не понимаю, почему так происходит. Взять хотя бы первую желтую карточку в воскресенье (Диогу Далоту на второй минуте)".



"Мы хотим играть жестко, мы хотим играть в свою игру, и затем уже на второй минуте получаем желтую карточку. То был явный фол, но желтая? Было много других желтых карточек, когда я думал: "Разве это было обязательно?"



"Однако спрашивать нужно и с игроков. Я должен напомнить им играть умнее, но в то же время быть неприятными для соперника", — цитирует Тен Хага The Guardian.