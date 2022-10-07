"Саутгемптон" рассматривает Тедеско и Мареску на замену Хазенхюттлю

"Саутгемптон" определил двух кандидатов на замену своему главному тренеру Ральфу Хазенхюттлю.

Хазенхюттль оказался под серьезным давлением после невыразительного старта "Саутгемптона" в новом сезоне. Прямо сейчас "святые" занимают лишь 16-ю позицию в Премьер-Лиге, проиграв пять из восьми своих матчей.



По информации Daily Mail, клуб с "Сент-Мэри" не просто задумывается об увольнении Ральфа, а уже присмотрел ему на замену бывшего наставника "РБ Лейпциг", московского "Спартака" и "Шальке-04" Доменико Тедеско.



Другой рассматриваемый "Саутгемптоном" вариант — это Энцо Мареска, который трудится ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а до этого занимал аналогичный пост в "Вест Хэме", "Севилье" и "Асколи".



И если Тедеско в данный момент находится без клуба, то Мареску "Сити" едва ли отпустит в разгар сезона.