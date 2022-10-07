"Юнайтед" не ожидает ухода Роналду в январе

"Манчестер Юнайтед" уверен, что нападающий Криштиану Роналду не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как известно, Роналду порывался покинуть "Юнайтед" еще минувшим летом, но единственное конкретное предложение получил из Саудовской Аравии.



Став лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в прошлом сезоне, в этой кампании Криштиану исполняет периферийную роль в команде, а свой единственный гол забил "Шерифу" в Лиге Европы.



Многие ожидают, что в январе Роналду предпримет новую попытку покинуть "Юнайтед", однако ESPN называет уход 37-летнего португальца маловероятным.



Уверенности "Юнайтед" придает тот факт, что Роналду по-прежнему не вызывает особого интереса среди больших европейских клубов. Кроме того, главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг предпочел бы сохранить Криштиану до конца сезона, потому что не ожидает получить денег на покупку другого нападающего в январе.