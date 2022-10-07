Артета: "Должны показать, что уровень "Арсенала" вырос"

Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду доказать в матче против "Ливерпуля", что уровень "канониров" вырос.

В ближайшее воскресенье у "Арсенала" будет возможность увеличить свой отрыв в Премьер-Лиге от "Ливерпуля" аж до 14 очков.



"Красные" были одной из лучших команд Премьер-Лиги в предыдущие годы, и Артета видит в этом хорошую проверку для своей команды, мощно начавшей новый сезон.



"Это по-настоящему захватывающий матч против одной из лучших команд в этой лиге. Это будет по-настоящему требовательная игра, которая потребует, чтобы мы были на высоте".



"Каждый предвкушает этот матч против соперника, который демонстрировал свой высокий уровень в последние пять-шесть лет".



"Мы должны показать, что наш уровень вырос и что мы можем с ними соперничать", — цитирует Артету Sky Sports.