Поттер: "Травма Фофана могла оказаться гораздо серьезнее"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил, что травма защитника Весле Фофана оказалась гораздо менее серьезной, нежели предполагалось изначально.

Уже в своем четвертом матче за "Челси" после перехода из "Лестера" за 75 миллионов фунтов — против "Милана" в Лиге Чемпионов в минувшую среду — Фофана повредил свое правое колено.



Согласно слухам, 21-летний игрок сборной Франции пропустит от четырех до шести недель. По словам Поттера, у его подопечного действительно есть шансы поправиться к ЧМ-2022 в Катаре, однако все могло оказаться гораздо хуже.



"Колено Весле не так плохо, как мы думали. После матча мы были обеспокоены. Думаю, это займет недели. Это значительно лучше, нежели могло быть".



"Сможет ли он вернуться к ЧМ-2022? Это возможно и зависит от того, как пройдет его реабилитация. Мы бы не хотели жестко устанавливать сроки, но шанс есть", — цитирует Поттера BBC.