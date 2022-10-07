Вивель станет техническим директором "Челси"

Покинувший аналогичный пост в "РБ Лейпциг" Кристофер Вивель станет новым техническим директором "Челси".

В пятницу утром "РБ Лейпциг" официально объявил о расставании с Вивелем "из-за разницы во взглядах".



По информации The Telegraph, Кристофер ненадолго остался без работы и еще до конца этой недели проведет встречу с "Челси", чтобы согласовать детали своего назначения.



Помимо технического директора, "Челси" продолжает поиски специалиста топ-уровня на роль спортивного директора — поработавший с Вивелем в Зальцбурге Кристоф Фройнд из "Ред Булл" "синим" отказал.