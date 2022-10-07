Вивель станет техническим директором "Челси"

Кристофер Вивель Покинувший аналогичный пост в "РБ Лейпциг" Кристофер Вивель станет новым техническим директором "Челси".

В пятницу утром "РБ Лейпциг" официально объявил о расставании с Вивелем "из-за разницы во взглядах".

По информации The Telegraph, Кристофер ненадолго остался без работы и еще до конца этой недели проведет встречу с "Челси", чтобы согласовать детали своего назначения.

Помимо технического директора, "Челси" продолжает поиски специалиста топ-уровня на роль спортивного директора — поработавший с Вивелем в Зальцбурге Кристоф Фройнд из "Ред Булл" "синим" отказал.


Метки Вивель, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2022 16:00

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