Ромео Бекхэм тренируется в "Брентфорде"

Ромео Бекхэм, сын бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвида Бекхэма, приступил к тренировкам со второй командой "Брентфорда".

20-летний Ромео по-прежнему связан контрактом с клубом МЛС "Интер Майами", совладельцем которого является его отец.



Однако сейчас футбольный сезон в Северной Америке закончился, и Бекхэм вернулся на родину, приняв предложение "Брентфорда".



B-команда "пчел" функционирует по необычной модели, не участвуя в каких-либо официальных турнирах. Это дает ей больше гибкости в плане тренировок и матчей.



Как напоминает The Guardian, 23-летний Бруклин и 17-летний Круз, родные братья Ромео, тоже пробовали себя в футболе, но затем решили, что профессия отца не для них.