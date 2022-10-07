Стив Купер получил новый контракт вместо увольнения

Стив Купер "Ноттингем Форест" неожиданно заключил новый контракт со своим главным тренером Стивом Купером.

Неожиданность в том, что в минувший понедельник "Форест" был разгромлен "Лестером" со счетом 4:0 и опустился на самое дно в Премьер-Лиге, а в прессе появились слухи о скором увольнении Купера.

Также сообщалось, что экс-наставник "Ливерпуля", "Челси", "Ньюкасла" и "Эвертона" Рафаэль Бенитес является наиболее вероятным сменщиком Стива.

Однако "лесники" не просто сохранили веру в Купера, а дали тому новый контракт. Теперь будущее 42-летнего валлийца связано с "Сити Граунд" до 2025 года.

"Теперь нам важно, чтобы наш фокус был исключительно на футболе. Как коллектив, все мы сосредоточены и сделаем все возможное, чтобы помочь команде подняться в таблице лиги и вновь продемонстрировать качества, благодаря которым мы вышли в Премьер-Лигу", — говорится в заявлении "Форест".


Метки контракты, Купер, Ноттингем Форест, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2022 14:00

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  1. vagifspurs 07.10.2022 14:57 # vagifspurs
    Красавчики какие, надеюсь останутся в АПЛ, Маринакис - КОРОЛЬ!

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