Названа причина, почему Биссума мало играет за "Тоттенхэм"

Полузащитник Ив Биссума так мало играет за "Тоттенхэм", потому что разочаровал главного тренера "шпор" Антонио Конте отсутствием тактической дисциплины.

Минувшим летом "Тоттенхэм" приобрел Биссума у "Брайтона" за 35 миллионов фунтов, однако с тех пор Ив отметился единственным появлением в стартовом составе "шпор" во всех соревнованиях, суммарно сыграв 160 минут.



После всего одной победы в шести последних выездных матчах болельщики "Тоттенхэма" призывают Конте дать шанс Биссума, однако Антонио собирается и дальше игнорировать Ива, пока не убедится, что 26-летний готов строго следовать его инструкциям, утверждает Football Insider.



В "Брайтоне" Биссума исполнял гораздо более свободную роль, и его подключения в атаку поощрялись. В "Тоттенхэме" же Конте требует, чтобы двое его центральных полузащитников почти все время держали свою позицию и страховали оборону, а Иву это дается с трудом.