"Галатасарай" готов приютить Роналду

"Галатасарай" готов приютить нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в январе.

Не сумев вырваться из "Юнайтед" минувшим летом, ожидается, что в зимнее трансферное окно Роналду предпримет новую попытку уйти.



Криштиану совершенно не выглядит счастливым в команде Эрика Тен Хага и не имеет места в стартовом составе, поэтому у 37-летнего португальца еще больше причин думать о смене клуба, нежели летом.



Как утверждает турецкое издание Fotmac, "Галатасарай" готов приложить все усилия, чтобы заполучить Роналду в январе.



Президент "Галатасарая" Эрден Тимур, летом пригласивший в Стамбул Лукаса Торрейру, Хуана Мату и Мауро Икарди, уже работает над трансфером Криштиану.