Скоулз раскритиковал Антони

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз подверг критике вингера "красных дьяволов" Антони.

Накануне Антони помог "Юнайтед" одержать волевую победу 2:3 над "Омонией" в Лиге Европы, однако игра 22-летнего бразильца, стоившего клубу 85 миллионов фунтов, совершенно не впечатлила Скоулза.



Скоулзу кажется, что Антони слишком предсказуем для соперников, однако Пол надеется, что молодой игрок еще прибавит.



"Антони на своем фланге не совершает рывки за спину защитникам. Он выглядит игроком, в арсенале которого есть единственный трюк. Он всегда режет угол и либо пасует назад своему крайнему защитнику, либо наносит удар. Думается, ему нужно немного развить свою игру. Хотя он еще недавно в клубе", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.