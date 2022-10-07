Роджерс рассказал, что отверг два клуба из преданности "Лестеру"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказал, что отверг два клуба из преданности "лисам".

"Лестер" неудачно начал новый сезон, и в прессе не утихают слухи о возможном увольнении Роджерса, который, правда, слегка успокоил спекуляции победой 4:0 над "Ноттингем Форест" в минувший понедельник.



Ранее также ходили слухи, что и сам Роджерс, недовольный трансферной активностью "лис" в январе, может уйти, однако Брендан призывает не сомневаться в его преданности клубу.



"Получил ли я какие-нибудь гарантии после понедельника? Нет. Мне не нужно это. Правда, не нужно. Я разговаривал с президентом до матча, но он присутствовал и на матчах, которые мы проиграли".



"Он, его семья и персонал очень поддерживают меня. Они понимают, с какими вызовами и сложностями мы столкнулись летом".



"Но они знают, что у них есть мое полное уважение, и мне не нужно, чтобы президент или кто-либо разговаривали со мной о будущем. Они верят, что я могу делать эту работу. Они знают, что я предан клубу, потому что я остался, когда у меня были возможности уйти".



"Однако это не означает, что они должны мне что-либо. Я хочу быть успешен ради клуба, ради фанатов, и они доверяют мне. Иначе они сказали бы мне", — цитирует Роджерса Leicester Mercury.



Брендан уточнил, что у него была "пара возможностей" уйти из "Лестера, и The Athletic предполагает, что этими двумя клубами являлись "Арсенал" и "Ньюкасл" до назначения Микеля Артеты и Эдди Хау, соответственно.