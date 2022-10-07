Салиба: "Моей целью всегда было вернуться в "Арсенал"

Защитник Вильям Салиба признался, что он всегда хотел вернуться в "Арсенал" и выступать за "канониров".

Проведя три предыдущих сезона во Франции на правах аренды, на эту кампанию Салиба вернулся в "Арсенал" и сейчас является ключевым игроком "канониров", которые лидируют в Премьер-Лиге.



По словам Вильяма, его план всегда был именно таким. 21-летний защитник рад оставить позади то тяжелое время и устремлен в будущее.



"Когда я находился в аренде, то каждый день мне помогало и мотивировало осознание того, что "Арсенал" наблюдает за мной, находится со мной в контакте и что скоро я вернусь сюда".



"Моей целью всегда было вернуться и играть здесь, поэтому я знал, что должен сражаться и много работать, если хочу вернуться в клуб".



"Люди из клуба контактировали со мной каждую неделю, давали советы, подбадривали меня, и я знал, что они поддерживают меня, хотя я и во Франции".



"Также очень особенной для меня была любовь фанатов, пока я находился в аренде. Это очень мне помогло. Конечно, я видел, что пишут в социальных сетях, и благодаря этому мне было проще играть".



"Теперь я хочу отплатить фанатам, отблагодарить их за поддержку".



"Теперь я хочу выиграть все. Я хочу помочь клубу вернуться на самую вершину. Я хочу выкладываться без остатка ради этого клуба и помочь нам добиться успеха. Прежде мне было тяжело в "Арсенале", я постоянно находился вне игры, но так бывает в спорте".



"В жизни бывают не только хорошие моменты, Теперь это все в прошлом. Теперь я лишь сосредоточен на настоящем и будущем. Я хочу выступать как можно лучше за "Арсенал", продолжать совершенствоваться и упорно трудиться каждый день", — цитирует Салиба Evening Standard.