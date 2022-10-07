Фоули согласовал покупку "Борнмута"
Американский бизнесмен Билл Фоули достиг договоренности о покупке "Борнмута" за 120 миллионов фунтов.
О том, что Фоули ведет переговоры с нынешним владельцем "Борнмута" Максимом Деминым, стало известно в сентябре. А сейчас стороны достигли компромисса, сообщает The Athletic.
Ожидается, что теперь сделка будет заключена в ближайшие дни. Сам Фоули уже прилетел на южное побережье Англии и, как ожидается, посетит домашний матч Премьер-Лиги против "Лестера" в субботу.
77-летний Фоли, чье состояние оценивается примерно в 1 миллиард долларов, является владельцем хоккейной команды "Вегас Голден Найтс" из НХЛ, а также возглавляет одну из крупнейших страховых компаний США Fidelity National Financial.
07.10.2022 07:00
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Пиндосам не сидиться у себя в Пиндоссии. Это их национальная черта)
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