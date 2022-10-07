Фоули согласовал покупку "Борнмута"

Билл Фоули Американский бизнесмен Билл Фоули достиг договоренности о покупке "Борнмута" за 120 миллионов фунтов.

О том, что Фоули ведет переговоры с нынешним владельцем "Борнмута" Максимом Деминым, стало известно в сентябре. А сейчас стороны достигли компромисса, сообщает The Athletic.

Ожидается, что теперь сделка будет заключена в ближайшие дни. Сам Фоули уже прилетел на южное побережье Англии и, как ожидается, посетит домашний матч Премьер-Лиги против "Лестера" в субботу.

77-летний Фоли, чье состояние оценивается примерно в 1 миллиард долларов, является владельцем хоккейной команды "Вегас Голден Найтс" из НХЛ, а также возглавляет одну из крупнейших страховых компаний США Fidelity National Financial.


Метки Борнмут, Демин, Фоули

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 182

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. takernotagiver 07.10.2022 07:23 # takernotagiver
    Пиндосам не сидиться у себя в Пиндоссии. Это их национальная черта)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: