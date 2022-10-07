Канте, вероятно, покинет "Челси", но может остаться в Премьер-Лиге

Полузащитник Нголо Канте близок к уходу из "Челси" свободным агентом по окончании сезона, но может остаться в Премьер-Лиге.

Как известно, действующий контракт Канте истекает в конце этого сезона, и пока "Челси" не спешит приглашать Нголо к столу переговоров для обсуждения новой сделки, что выглядит логично.



Травмы, терзавшие Канте в прошлом сезоне, вновь мешают 31-летнему французу, который сыграл лишь два матча за "синих" в этом сезоне.



Как утверждает французское издание Foot Mercato, все идет к тому, что "Челси" и Канте расстанутся в конце этого сезона, однако Нголо и его семья комфортно себя чувствуют в Лондоне и не хотят менять место жительства.



Поэтому поиск другого столичного клуба будет приоритетом для зарабатывающего 170,000 фунтов в неделю Канте, несмотря на интерес со стороны ПСЖ. Представители Нголо уже вышли на контакт с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом".



Добавим, Канте прекрасно знаком с главным тренером "Тоттенхэма" Антонио Конте, вместе с которым они выигрывали Премьер-Лигу и Кубок Англии, когда итальянец работал в "Челси".