Канте, вероятно, покинет "Челси", но может остаться в Премьер-Лиге
Полузащитник Нголо Канте близок к уходу из "Челси" свободным агентом по окончании сезона, но может остаться в Премьер-Лиге.
Как известно, действующий контракт Канте истекает в конце этого сезона, и пока "Челси" не спешит приглашать Нголо к столу переговоров для обсуждения новой сделки, что выглядит логично.
Травмы, терзавшие Канте в прошлом сезоне, вновь мешают 31-летнему французу, который сыграл лишь два матча за "синих" в этом сезоне.
Как утверждает французское издание Foot Mercato, все идет к тому, что "Челси" и Канте расстанутся в конце этого сезона, однако Нголо и его семья комфортно себя чувствуют в Лондоне и не хотят менять место жительства.
Поэтому поиск другого столичного клуба будет приоритетом для зарабатывающего 170,000 фунтов в неделю Канте, несмотря на интерес со стороны ПСЖ. Представители Нголо уже вышли на контакт с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом".
Добавим, Канте прекрасно знаком с главным тренером "Тоттенхэма" Антонио Конте, вместе с которым они выигрывали Премьер-Лигу и Кубок Англии, когда итальянец работал в "Челси".
07.10.2022 06:00
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Дураки если отпустят. Еще сезона два на уровне будет держаться как минимум. Это же Канте мать вашу
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