"Арсенал" разгромил "Буде-Глимт"
"Арсенал" одержал вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Европы, разгромив в домашних стенах норвежский "Буде-Глимт" со счетом 3:0.
"Канониры" сразу же принялись диктовать игру, и их гол на 23-й минуте не стал сюрпризом. Киран Тирни ударом с левого края штрафной сотряс штангу, а Эдди Нкетиа добил мяч в пустые ворота — 1:0.
Спустя четыре минуты хозяева "Эмирейтс" удвоили счет. Это подключившийся в атаку Роб Холдинг головой замкнул подачу Фабиу Виейра с фланга — 2:0.
"Буде-Глимт" беззубо провел первый тайм, но после перерыва получил некоторую свободу. Правда, гости ничего изменить не смогли, а в концовке пропустили еще раз. Вышедший на замену Габриэль Жезус создал гол для Виейра — 3:0.
"Арсенал" одержал уверенную и комфортную победу, а вдобавок затратил не так много сил в преддверии битвы с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге на выходных.
"Арсенал" (Англия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 3:0 (0:0)
Голы: Нкетиа 23, Холдинг 27, Виейра 84.
"Арсенал": Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриэль, Тирни (Уайт 70), Локонга, Джака (Эдегор 59), Маркиньос (Сака 59), Виейра, Мартинелли (Жезус 58), Нкетиа (Нелсон 82).
06.10.2022 23:55
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Пресс-секретарь Зеленского объяснил, что высказывание президента о необходимости превентивного удара по России со стороны НАТО касается «периода до 24 февраля».
Хозяева быстро набутылили своего пса Зеленского, который излишне разлаялся, неся очередной, не имеющий ничего общего с реальностью бред. Ну какой президент, такой и народ - ума нема, фантазии багато. Но это не всё - отнекиваться отправили пресс-секретаря, который превосходно принял эстафету по вскукаоекиванию. Вот о чём вообще можно дискутировать с хохлами, если они до сих уверены, что война началась исключительно по причине неудержимого желания Путина захватить всю Украину, чтобы народ РФ вдруг не увидел, как ОХУИТEЛЬНО живут соседи. И Запад просто помогает хохлам, потому что они хорошие и их жалко… А по словам секретарши Зеленского, войны можно было избежать с помощью превентивного удара по России! То есть, США, по мнению хохлов, могли/должны были уничтожить свой проект, который развивался и строился почти 20 лет, по сути, являющийся главным инструментом для достижения своих целей. Не дать начаться войне, которая им так нужна и всё это ради самых лучших представителей человечества - украинцев, которым давно пора было открыть глаза и осознать, что их страна - это не причина войны, и не её следствие, а банальный способ.
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Челси скупает всё что блестит. А потом удивляются, что их команду поливают говном)
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жесть
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Поздравляем Владимира Владимировича Путина с днём рождения пожелаем крепкого здоровья, железной воли и достижения всех поставленных целей.
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Щас бы прикрывать свою горелую сраку поxуизмом. Хотя есть в этом некая логика, ведь поxуй, о чём содержание, главное - отрицание. Сук, если я напишу, что соль солёная, а сахар - сладкий, прибежит НАТОвский курсант и будет верещать, что это не так кек))
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Мартинелли и Леао будущие фланги челси.
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