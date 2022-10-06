"Арсенал" разгромил "Буде-Глимт"

"Арсенал" одержал вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Европы, разгромив в домашних стенах норвежский "Буде-Глимт" со счетом 3:0.

"Канониры" сразу же принялись диктовать игру, и их гол на 23-й минуте не стал сюрпризом. Киран Тирни ударом с левого края штрафной сотряс штангу, а Эдди Нкетиа добил мяч в пустые ворота — 1:0.



Спустя четыре минуты хозяева "Эмирейтс" удвоили счет. Это подключившийся в атаку Роб Холдинг головой замкнул подачу Фабиу Виейра с фланга — 2:0.



"Буде-Глимт" беззубо провел первый тайм, но после перерыва получил некоторую свободу. Правда, гости ничего изменить не смогли, а в концовке пропустили еще раз. Вышедший на замену Габриэль Жезус создал гол для Виейра — 3:0.



"Арсенал" одержал уверенную и комфортную победу, а вдобавок затратил не так много сил в преддверии битвы с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге на выходных.



"Арсенал" (Англия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 3:0 (0:0)



Голы: Нкетиа 23, Холдинг 27, Виейра 84.



"Арсенал": Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриэль, Тирни (Уайт 70), Локонга, Джака (Эдегор 59), Маркиньос (Сака 59), Виейра, Мартинелли (Жезус 58), Нкетиа (Нелсон 82).