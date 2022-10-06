Защитник "Челси" Весле Фофана пропустит от четырех до шести недель с вывихом колена.

21-летний Фофана повредил свое правое колено в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана" накануне (3:0), в котором, к слову, он и открыл счет.



Противостояние с чемпионом Серии А стало всего лишь четвертым матчем для Весле за "синих" после своего перехода из "Лестера" по сделке стоимостью 75 миллионов фунтов.



Как сообщает Sky Sports, углубленное обследование обнаружило у Фофана вывих колена, и теперь Весле будет отсутствовать до ноября.



Добавим, эта травма ставит под вопрос участие Фофана на ЧМ-2022 в Катаре со сборной Франции. Свой последний до мундиаля матч "Челси" проведет 12 ноября против "Ньюкасла".