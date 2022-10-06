Фофана пропустит от четырех до шести недель

Весле Фофана Защитник "Челси" Весле Фофана пропустит от четырех до шести недель с вывихом колена.

21-летний Фофана повредил свое правое колено в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана" накануне (3:0), в котором, к слову, он и открыл счет.

Противостояние с чемпионом Серии А стало всего лишь четвертым матчем для Весле за "синих" после своего перехода из "Лестера" по сделке стоимостью 75 миллионов фунтов.

Как сообщает Sky Sports, углубленное обследование обнаружило у Фофана вывих колена, и теперь Весле будет отсутствовать до ноября.

Добавим, эта травма ставит под вопрос участие Фофана на ЧМ-2022 в Катаре со сборной Франции. Свой последний до мундиаля матч "Челси" проведет 12 ноября против "Ньюкасла".


Метки травмы, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2022 23:00

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  1. reeker 06.10.2022 23:03 # reeker
    Повезло.

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  2. sausage 06.10.2022 23:02 # sausage
    Вывих колена. Хз, вообще-то это пиздец как серьёзно. Если у него этот вывих обошёлся без травмы мениска или каких-нибудь связок, то он в рубашке родился. В любом случае удачи ему, норм защитник.

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  3. true-manc 06.10.2022 23:01 # true-manc
    мощный фофан пробили фофану пхехехехе здоровья

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