Фофана пропустит от четырех до шести недель
Защитник "Челси" Весле Фофана пропустит от четырех до шести недель с вывихом колена.
21-летний Фофана повредил свое правое колено в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана" накануне (3:0), в котором, к слову, он и открыл счет.
Противостояние с чемпионом Серии А стало всего лишь четвертым матчем для Весле за "синих" после своего перехода из "Лестера" по сделке стоимостью 75 миллионов фунтов.
Как сообщает Sky Sports, углубленное обследование обнаружило у Фофана вывих колена, и теперь Весле будет отсутствовать до ноября.
Добавим, эта травма ставит под вопрос участие Фофана на ЧМ-2022 в Катаре со сборной Франции. Свой последний до мундиаля матч "Челси" проведет 12 ноября против "Ньюкасла".
06.10.2022 23:00
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Последние комментарии:
Повезло.
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Вывих колена. Хз, вообще-то это пиздец как серьёзно. Если у него этот вывих обошёлся без травмы мениска или каких-нибудь связок, то он в рубашке родился. В любом случае удачи ему, норм защитник.
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мощный фофан пробили фофану пхехехехе здоровья
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