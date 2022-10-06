"Вест Хэм" одержал третью победу подряд в Лиге Конференций

"Вест Хэм" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Конференций, победив на выезде "Андерлехт" со счетом 0:1.

Единственный гол в этом матче был забит на 79-й минуте, когда Лукас Пакета сделал пас в штрафную на Джанлуку Скамакку, а тот развернулся и пробил низом.



Благодаря этой победе "молотобойцы" расположились во главе Группы B с девятью очками, на пять баллов опережая ближайшего преследователя.



"Андерлехт" (Бельгия) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Скамакка 79.



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Джонсон, Огбонна, Доусон, Палмери, Лансини (Райс 70), Даунс, Бенрахма (Пакета 69), Боуэн (Форнальс 86), Антонио (Скамакка 70).