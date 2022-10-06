"Юнайтед" одержал волевую победу на Кипре

Пощекотав нервы своим болельщикам и пропустив два гола, "Манчестер Юнайтед" все же одержал победу над "Омонией" в рамках Лиги Европы — 2:3.

Дело ли в плохом настрое или в чем-либо еще, но "красные дьяволы" провалили первый тайм матча в Никосии. На 34-й минуте киприоты убежали в контратаку, и Карим Ансарифард, приняв мяч в центре штрафной, улучшил свою позицию и поразил ворота — 1:0.



Однако во втором тайме "Юнайтед" очнулся и легко перевернул игру. На 53-й минуте Маркус Рэшфорд нанес обводящий удар с границы штрафной площади — 1:1.



А спустя 10 минут отличился едва вышедший на замену Антони Мартиаль, который принял пас пяткой от Рэшфорда, сместился вдоль линии штрафной и неотразимо пробил — 1:2.



На 78-й минуте невероятным промахом с линии вратарской отменился Роналду, пробив в штангу, однако вскоре Криштиану исправился, выведя на пустые ворота Рэшфорда — 1:3.



Впрочем, последнее слово в матче осталось за "Омонией". На 84-й минуте Николас Панайоту пробил в касание из центра штрафной площади — 2:3.



"Омония" (Кипр) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:3 (1:0)



Голы: Ансарифард 34 — Рэшфорд 53, 84, Мартиаль 63.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Лиднелеф, Мартинес, Маласиа (Шоу 45), Каземиро (Мактоминей 82), Эриксен, Антони (Фред 74), Фернандеш (Мартиаль 62), Санчо (Рэшфорд 45), Роналду.