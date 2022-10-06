"Юнайтед" одержал волевую победу на Кипре

Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль Пощекотав нервы своим болельщикам и пропустив два гола, "Манчестер Юнайтед" все же одержал победу над "Омонией" в рамках Лиги Европы — 2:3.

Дело ли в плохом настрое или в чем-либо еще, но "красные дьяволы" провалили первый тайм матча в Никосии. На 34-й минуте киприоты убежали в контратаку, и Карим Ансарифард, приняв мяч в центре штрафной, улучшил свою позицию и поразил ворота — 1:0.

Однако во втором тайме "Юнайтед" очнулся и легко перевернул игру. На 53-й минуте Маркус Рэшфорд нанес обводящий удар с границы штрафной площади — 1:1.

А спустя 10 минут отличился едва вышедший на замену Антони Мартиаль, который принял пас пяткой от Рэшфорда, сместился вдоль линии штрафной и неотразимо пробил — 1:2.

На 78-й минуте невероятным промахом с линии вратарской отменился Роналду, пробив в штангу, однако вскоре Криштиану исправился, выведя на пустые ворота Рэшфорда — 1:3.

Впрочем, последнее слово в матче осталось за "Омонией". На 84-й минуте Николас Панайоту пробил в касание из центра штрафной площади — 2:3.

"Омония" (Кипр) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:3 (1:0)

Голы: Ансарифард 34 — Рэшфорд 53, 84, Мартиаль 63.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Лиднелеф, Мартинес, Маласиа (Шоу 45), Каземиро (Мактоминей 82), Эриксен, Антони (Фред 74), Фернандеш (Мартиаль 62), Санчо (Рэшфорд 45), Роналду.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Омония

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2022 21:40

Количество просмотров Просмотров: 605

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 06.10.2022 22:10 # mancityman
    Режь русню, спасай планету!!!

    (ответить)

  2. scholes22 06.10.2022 21:57 # scholes22
    Украина одержала волевую победу над русней!

    (ответить)

  3. deman82 06.10.2022 21:57 # deman82
    сасиии укропараша

    (ответить)

  4. liverputin 06.10.2022 21:49 # liverputin
    Патриарх Кирилл предложил духовенству и верующим два дня молиться о здравии Владимира Путина

    Как сообщает пресс-служба РПЦ, предстоятель подписал соответствующий циркуляр и управделами патриарха разослало его в региональные епархии. Молиться о здоровье Путина Кирилл предлагает 7 октября, в день его рождения, а также 8 октября — в день памяти преподобного Сергия Радонежского.


    ПОМОЛИМСЯ БРАТЬЯ!!!

    (ответить)

  5. wilegend 06.10.2022 21:49 # wilegend
    параша пидараша

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: