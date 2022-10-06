Холанд зарабатывает почти 1 млн. фунтов в неделю

Эрлинг Холанд Нападающий Эрлинг Холанд зарабатывает в "Манчестер Сити" почти 1 миллион фунтов в неделю.

Минувшим летом "Сити" приобрел Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 млн. фунтов, что были прописаны в контракте Эрлинга в качестве отступных.

Теперь этот трансфер выглядит сделкой столетия, потому что в своих 11 первых матчах за "горожан" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов 22-летний норвежец забил 19 голов.

Клубов, желавших выплатить отступные за Холанда, было немало, поэтому "Сити" пришлось предложить Эрлингу роскошный личный контракт, чтобы опередить конкурентов.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, базовая зарплата Холанда находится на уровне самых высокооплачиваемых игроков команды Хосепа Гвардиолы, однако у Эрлинга есть серия "почти гарантированных бонусов".

Издание ожидает, что в этом сезоне Холанд суммарно получит от "Сити" минимум 45 млн. фунтов, что равняется 865,000 фунтов в неделю, и это делает Эрлинга самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с большим перевесом.


Метки Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1856

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  1. chr1s8rown 06.10.2022 21:44 # chr1s8rown
    в глаза маму сру манка кончал собака твердил 60 ляма

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  2. mancityman 06.10.2022 21:31 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. ganinilyha 06.10.2022 21:30 # ganinilyha
    Я столько за всю свою жизнь не заработаю

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  4. true-manc 06.10.2022 21:04 # true-manc
    Заслужил! КОРОЛЬ!!!

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