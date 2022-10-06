Чалоба: "Джеймс — возможно, лучший правый защитник в мире"

Защитник "Челси" Трево Чалоба считает, что его младший партнер по команде Рис Джеймс, возможно, уже является лучшим игроком в мире на своей позиции.

Накануне вечером 22-летний Джеймс отметился голом и результативной передачей в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана" (3:0), заслужив высокие оценки своей игрой.



Чалоба признается, что всегда считал Джеймса классным игроком, но прямо сейчас Трево просто не видит правого защитника лучше.



"Нам повезло обладать им. Он невероятный игрок, который умеет все в футболе. Он умеет обороняться, забивать голы и ассистировать".



"Играть с ним — одно удовольствие. Я всегда говорил, что он определенно является одним из лучших в мире (правых защитников). А прямо сейчас он, возможно, лучший в мире", — цитирует Чалобу The Independent.