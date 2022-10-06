Игроки команд Премьер-Лиги вновь преклонят колено

В матчах ближайшего уикенда игроки команд Премьер-Лиги преклонят колено в рамках кампании "Нет расизму" ("No Room For Racism").

Напомним, минувшим летом клубы Премьер-Лиги проголосовали за отказ от державшейся два года традиции преклонять колено перед началом каждого матча, решив делать это только по особенным поводам.



Как раз такой повод и предоставится в ближайший уикенд. 10-й тур Премьер-Лиги пройдет но фоне антидискриминационной кампании, которую футболисты и арбитры поддержат, преклонив колено перед стартовым свистком.



Как сообщает Daily Mail, эта кампания также затронет следующий, 11-й, тур Премьер-Лиги. Кроме того, сейчас решается вопрос, будут ли игроки сборной Англии преклонять колено на Чемпионате Мира в Катаре.