Артета подтвердил, что "Арсенал" работает над новыми контрактами с тремя игроками

Габриэль Мартинелли и Вильям Салиба Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб работает над новыми контрактами с Вильямом Салиба, Букайо Сака и Габриэлем Мартинелли.

На текущей неделе появилась информация, что "Арсенал" уже достиг принципиальной договоренности с Сака насчет нового контракта с зарплатой, увеличенной до 200,000 фунтов в неделю.

На своей пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против "Буде-Глимт" Артета лишь подтвердил, что работа в этом направлении ведется. Одновременно "канониры" договариваются с Салиба и Мартинелли, которые уже вступили в предпоследний год по своим действующим контрактам, как и Букайо.

"Естественно, мы должны планировать на будущее, и все мы работаем над этим".

"Конечно, во главе этого процесса находится (технический директор) Эду и все руководство. Мы постараемся поступить правильно, быть справедливыми, спланировать будущее наилучшим образом и наградить игроков, которые, по нашему мнению, имеют большое будущее в этом клубе".

"В момент, когда нам будет, о чем сообщить, мы сделаем это".

"Мы постараемся обезопасить клуб и обеспечить клубу светлое будущее, а также сделать так, чтобы игроки были счастливы в клубе", — цитирует Артету talkSPORT.


Метки Арсенал, контракты, Мартинелли, Сака, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2022 18:00

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