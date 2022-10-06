Артета подтвердил, что "Арсенал" работает над новыми контрактами с тремя игроками

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб работает над новыми контрактами с Вильямом Салиба, Букайо Сака и Габриэлем Мартинелли.

На текущей неделе появилась информация, что "Арсенал" уже достиг принципиальной договоренности с Сака насчет нового контракта с зарплатой, увеличенной до 200,000 фунтов в неделю.



На своей пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против "Буде-Глимт" Артета лишь подтвердил, что работа в этом направлении ведется. Одновременно "канониры" договариваются с Салиба и Мартинелли, которые уже вступили в предпоследний год по своим действующим контрактам, как и Букайо.



"Естественно, мы должны планировать на будущее, и все мы работаем над этим".



"Конечно, во главе этого процесса находится (технический директор) Эду и все руководство. Мы постараемся поступить правильно, быть справедливыми, спланировать будущее наилучшим образом и наградить игроков, которые, по нашему мнению, имеют большое будущее в этом клубе".



"В момент, когда нам будет, о чем сообщить, мы сделаем это".



"Мы постараемся обезопасить клуб и обеспечить клубу светлое будущее, а также сделать так, чтобы игроки были счастливы в клубе", — цитирует Артету talkSPORT.