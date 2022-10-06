Артета подтвердил, что "Арсенал" работает над новыми контрактами с тремя игроками
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб работает над новыми контрактами с Вильямом Салиба, Букайо Сака и Габриэлем Мартинелли.
На текущей неделе появилась информация, что "Арсенал" уже достиг принципиальной договоренности с Сака насчет нового контракта с зарплатой, увеличенной до 200,000 фунтов в неделю.
На своей пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против "Буде-Глимт" Артета лишь подтвердил, что работа в этом направлении ведется. Одновременно "канониры" договариваются с Салиба и Мартинелли, которые уже вступили в предпоследний год по своим действующим контрактам, как и Букайо.
"Естественно, мы должны планировать на будущее, и все мы работаем над этим".
"Конечно, во главе этого процесса находится (технический директор) Эду и все руководство. Мы постараемся поступить правильно, быть справедливыми, спланировать будущее наилучшим образом и наградить игроков, которые, по нашему мнению, имеют большое будущее в этом клубе".
"В момент, когда нам будет, о чем сообщить, мы сделаем это".
"Мы постараемся обезопасить клуб и обеспечить клубу светлое будущее, а также сделать так, чтобы игроки были счастливы в клубе", — цитирует Артету talkSPORT.
06.10.2022 18:00
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