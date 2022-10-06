"Вулверхэмптон" начинает переговоры с Лопетеги

"Вулверхэмптон" начинает официальные переговоры с Хуленом Лопетеги, накануне уволенным с поста главного тренера "Севильи".

Увольнение 56-летнего Лопетеги из "Севильи" не стало сюрпризом, учитывая неважный старт андалусийской команды в новом сезоне.



Таким образом, теперь "Вулверхэмптону" не нужно спрашивать разрешения у "Севильи" для переговоров с Хуленом, как и не нужно платить компенсацию за назначение экс-наставника "Реала" и сборной Испании.



The Athletic может подтвердить, что Лопетеги сядет за стол переговоров с "Вулверхэмптоном" в ближайшие дни. Как и в случае с Нуну Эшпириту Санту и Бруну Лаже, двумя предыдущими наставниками "волков", Хулен является клиентом суперагента Жорже Мендеша, чьи интересы тесно связаны с клубом с "Молинью".



По информации издания, в 2016 году Лопетеги уже согласился возглавить "Вулверхэматон", однако в последний момент Хулену предоставилась возможность поработать с испанской сборной, и он не смог перед ней устоять.



Впрочем, окончательное решение о назначении Лопетеги еще не принято, и "волки" собираются собеседовать и других кандидатов.