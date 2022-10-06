"Эвертон" сможет выкупить Коуди всего за 4.5 млн. фунтов

"Эвертону" придется заплатить всего 4.5 млн. фунтов, чтобы выкупить защитника Конора Коуди у "Вулверхэмптона" следующим летом.

Угодив в опалу к Бруну Лаже, уволенному с поста главного тренера "Вулверхэмптона" в прошлое воскресенье, на этот сезон Коуди отправился в аренду в "Эвертон".



29-летний англичанин сразу же утвердился ключевым игроком "ирисок" и помог команде Фрэнка Лэмпарда развить свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до шести матчей.



Более того, в недавнем матче против "Вест Хэма" Коуди, воспитанник "Ливерпуля", даже примерил капитанскую повязку "Эвертона".



Как стало известно The Telegraph, арендное соглашение по Конору предусматривает опцию выкупа, причем эта цена установлена на удивление низко — всего 4.5 млн. фунтов.



Ожидается, что "ириски" воспользуются этой опцией и заключат постоянный контракт с Коуди еще до окончания сезона.