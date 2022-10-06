Кайл Уолкер перенес операцию
"Манчестер Сити" подтвердил, что защитник Кайл Уолкер перенес операцию на паховой области.
Уолкер получил эту травму в победном для "Сити" дерби против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье (6:3), в результате пропустив матч Лиги Чемпионов с "Копенгагеном" накануне.
После победы 5:0 над датской командой главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил потерю Кайла на неопределенное количество недель, призвав дождаться официальных новостей.
И вот сегодня поступило подтверждение, что во вторник 32-летний защитник был успешно прооперирован, однако "горожане" по-прежнему не называют сроки восстановления экс-игрока "Тоттенхэма".
Таким образом, участие Уолкера на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Англии остается под большим вопросом.
06.10.2022 15:00
Просмотров: 369
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Операцию на паховой области лично проводил эксперт по операциям в паховых областях - Юрген Клопп.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий