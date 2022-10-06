Кайл Уолкер перенес операцию

Кайл Уолкер "Манчестер Сити" подтвердил, что защитник Кайл Уолкер перенес операцию на паховой области.

Уолкер получил эту травму в победном для "Сити" дерби против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье (6:3), в результате пропустив матч Лиги Чемпионов с "Копенгагеном" накануне.

После победы 5:0 над датской командой главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил потерю Кайла на неопределенное количество недель, призвав дождаться официальных новостей.

И вот сегодня поступило подтверждение, что во вторник 32-летний защитник был успешно прооперирован, однако "горожане" по-прежнему не называют сроки восстановления экс-игрока "Тоттенхэма".

Таким образом, участие Уолкера на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Англии остается под большим вопросом.


Метки Манчестер Сити, сборная Англии, травмы, Уолкер, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2022 15:00

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  1. true-manc 06.10.2022 15:12 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. superglor 06.10.2022 15:11 # superglor
    Операцию на паховой области лично проводил эксперт по операциям в паховых областях - Юрген Клопп.

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