Умер тренер "Тоттенхэма" по физподготовке
"Тоттенхэм" лишился своего тренера по физической подготовке Джампьеро Вентроне, который ушел из жизни в возрасте 61 года.
Вентроне был ключевым элементом тренерского штаба Антонио Конте, прибыв в "Тоттенхэм" в ноябре 2021. Последние месяцы Джампьеро сражался с лейкемией, но эту борьбу проиграл.
Вентроне был популярной фигурой среди игроков, несмотря на свои суровые методы тренировок, благодаря чему он получил прозвище "Морской пехотинец".
Как сообщает The Guardian, из-за смерти Вентроне "Тоттенхэм" даже отменил назначенную на сегодня пресс-конференцию Конте, которому довелось поработать с Джампьеро еще в "Ювентусе" еще в качестве игрока.
06.10.2022 14:00
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опять не тот дед, сука
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Аллах Ряхмят Элясин..
Большая потеря...
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Лучше бы путин сдох
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