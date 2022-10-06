Умер тренер "Тоттенхэма" по физподготовке

Джампьеро Вентроне "Тоттенхэм" лишился своего тренера по физической подготовке Джампьеро Вентроне, который ушел из жизни в возрасте 61 года.

Вентроне был ключевым элементом тренерского штаба Антонио Конте, прибыв в "Тоттенхэм" в ноябре 2021. Последние месяцы Джампьеро сражался с лейкемией, но эту борьбу проиграл.

Вентроне был популярной фигурой среди игроков, несмотря на свои суровые методы тренировок, благодаря чему он получил прозвище "Морской пехотинец".

Как сообщает The Guardian, из-за смерти Вентроне "Тоттенхэм" даже отменил назначенную на сегодня пресс-конференцию Конте, которому довелось поработать с Джампьеро еще в "Ювентусе" еще в качестве игрока.


Метки Вентроне, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2022 14:00

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  1. kellborn 06.10.2022 15:37 # kellborn
    опять не тот дед, сука

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  2. slavaukraine 06.10.2022 15:13 # slavaukraine
    Аллах Ряхмят Элясин..

    Большая потеря...

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  3. scholes22 06.10.2022 14:04 # scholes22
    Лучше бы путин сдох

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