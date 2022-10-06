Умер тренер "Тоттенхэма" по физподготовке

"Тоттенхэм" лишился своего тренера по физической подготовке Джампьеро Вентроне, который ушел из жизни в возрасте 61 года.

Вентроне был ключевым элементом тренерского штаба Антонио Конте, прибыв в "Тоттенхэм" в ноябре 2021. Последние месяцы Джампьеро сражался с лейкемией, но эту борьбу проиграл.



Вентроне был популярной фигурой среди игроков, несмотря на свои суровые методы тренировок, благодаря чему он получил прозвище "Морской пехотинец".



Как сообщает The Guardian, из-за смерти Вентроне "Тоттенхэм" даже отменил назначенную на сегодня пресс-конференцию Конте, которому довелось поработать с Джампьеро еще в "Ювентусе" еще в качестве игрока.