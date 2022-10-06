Анонс матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проведут свои поединки в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ОМОНИЯ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Онлайн-трансляция



В данный момент "Юнайтед" занимает второе место в Группе E, один матч выиграв и один матч проиграв, тогда как "Омония" набранных очков пока не имеет.



В этом матче "красные дьяволы" постараются реабилитироваться за поражение 6:3 от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в минувшее воскресенье.



- "Юнайтед" станет третьей английской командой, с которой сыграет в еврокубках "Омония", прежде пересекавшаяся с "Арсеналом" в Кубке обладателей кубков (1994/95) и "Манчестер Юнайтед" в Кубке УЕФА (2008/09).



- Прежде "Юнайтед" еще никогда не играл против команд с Кипра.



- Единственной английской командой, которая прежде играла с представителем Кипра в Лиге Европы, был "Эвертон", пересекавшийся с "Аполлоном" в сезоне 2017/18.



- Не считая квалификацию, "Омония" выиграла только один из 26 последних матчей в еврокубках (6 ничьих, 19 поражений) — 2:1 против ПАОКа в Лиге Европы в сезоне 2020/21.



- "Юнайтед" выиграл пять из шести последних выездных матчей в Лиге Европы, лишь уступив "Роме" 3:2 в полуфинале в сезоне 2020/21.



- Бруно Фелипе из "Омонии" нанес 64% из 11 ударов "Омонии" в этом розыгрыше Лиги Европы, и это высший показатель среди всех команд.



Этот выезд из-за травм пропустят защитники "Юнайтед" Харри Магуайр и Рафаэль Варан. Также вне игры Аарон Ван-Биссака и Донни Ван де Бек.



АРСЕНАЛ — БУДЕ-ГЛИМТ 22:00 Онлайн-трансляция



Из-за логистических проблем, связанных со смертью королевы Елизаветы II, "Арсеналу" пришлось отложить матч против ПСВ во втором туре, чем воспользовался "Буде-Глимт", захватив лидерство в Группе A с четырьмя очками.



На выходных "канонирам" предстоит сразиться с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге, поэтому Микель Артета определенно будет держать это в уме, определяя состав на матч.



- Прежде "Арсенал" встречался с тремя норвежскими командами в еврокубках (5 побед, 1 ничья), но не с "Буде-Глимт".



-"Буде-Глимт" еще никогда не играл против английских команд, но побеждал британские "Селтик" и "Линфилд".



- "Арсенал" не выиграл ни одного из трех последних домашних матчей в еврокубках (2 ничьи, 1 поражение).



- "Буде-Глимт" выиграл лишь один из 13 последних выездных матчей в еврокубках (7 ничьих, 5 поражений) — 1:3 против "Селтика" в прошлом сезоне. Норвежская команда пропускала в 12 из 13 этих поединков.



На место в стартовом составе "Арсенала" может рассчитывать нападающий Эдди Нкетиа. Ряд основных игроков, как ожидается, получат передышку перед битвой с "Ливерпулем".