Тен Хаг: "Спасибо, "Пеп и "Сити"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поблагодарил Хосепа Гвардиолу и "Манчестер Сити" за мастер-класс, который "красные дьяволы" получили в минувшее воскресенье.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" с треском проиграл дерби Манчестера, поражением 6:3 прервав свою серию из четырех побед подряд в Премьер-Лиге.



Тен Хаг надеется, что это результат станет уроком для его команды и мотивирует его игроков на дальнейшее улучшение своей игры.



"Мы победили "Арсенал", мы победили "Ливерпуль", и против "Сити" мы прошли проверку на реальность, осознав, что нам нужно прибавить. Поэтому спасибо вам за урок, Пеп и "Сити". Мы должны понять, что нужно делать вещи гораздо лучше".



"Я знаю, что это процесс, и твои дела не всегда будут идти в гору — иногда ты бываешь отброшен назад. Мы победили команду номер один в лиге, "Арсенал", мы победили "Ливерпуль", но в воскресенье у нас был плохой день, и мы уступили. В тот день "Сити" был лучше. Мы должны смириться с этим, но мы не можем смириться со своей игрой, потому что она была неприемлемой", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.