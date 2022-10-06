Поттер: "Джеймс способен стать легендой "Челси"

Рис Джеймс Наставник "Челси" Грэм Поттер заявил, что защитник Рис Джеймс обладает потенциалом, чтобы стать легендой клуба.

Накануне 22-летний Джеймс отметился голом и результативной передачей в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана".

После победы 3:0 Поттер выступил с похвалой в адрес Риса, выразив уверенность, что воспитанника "синих" ждет большое будущее.

"Я просто думаю, что Рис — великолепный игрок, а также молодой игрок, и он постоянно развивается. Он будет становиться лучше и лучше с течением времени. Я по-настоящему наслаждаюсь работой с ним, он способен столь многое предложить".

"Он способен сыграть любой матч в мире, он потрясающий... Его потенциал зашкаливает. Мы обожаем его. Он так важен для нас. Мой работа состоит в том, чтобы помочь ему реализовать свой потенциал, а его потенциал в том, чтобы стать легендой "Челси".

"Таков его уровень, его потенциал. Чтобы это случилось, он должен быть частью успешной команды. В направлении этого мы и трудимся", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Джеймс, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2022 11:00

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  1. arsenverim 06.10.2022 12:07 # arsenverim
    Кому такое звание надо, позорить себя на всю жизнь так

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  2. alexomck 06.10.2022 11:32 # alexomck
    бюджетная замена уокеру через сезон-два, арнольда сити не потянет

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  3. true-manc 06.10.2022 11:12 # true-manc
    Через год-два должен переходить в Сити, если не хочет загробить свой талант

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  4. gucman 06.10.2022 11:08 # gucman
    Он уже легенда

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  5. danny949494 06.10.2022 11:05 # danny949494
    Лучший правый защитник в мире на данный момент.

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