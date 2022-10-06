Поттер: "Джеймс способен стать легендой "Челси"

Наставник "Челси" Грэм Поттер заявил, что защитник Рис Джеймс обладает потенциалом, чтобы стать легендой клуба.

Накануне 22-летний Джеймс отметился голом и результативной передачей в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана".



После победы 3:0 Поттер выступил с похвалой в адрес Риса, выразив уверенность, что воспитанника "синих" ждет большое будущее.



"Я просто думаю, что Рис — великолепный игрок, а также молодой игрок, и он постоянно развивается. Он будет становиться лучше и лучше с течением времени. Я по-настоящему наслаждаюсь работой с ним, он способен столь многое предложить".



"Он способен сыграть любой матч в мире, он потрясающий... Его потенциал зашкаливает. Мы обожаем его. Он так важен для нас. Мой работа состоит в том, чтобы помочь ему реализовать свой потенциал, а его потенциал в том, чтобы стать легендой "Челси".



"Таков его уровень, его потенциал. Чтобы это случилось, он должен быть частью успешной команды. В направлении этого мы и трудимся", — цитирует Поттера Evening Standard.