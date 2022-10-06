Поттер: "Джеймс способен стать легендой "Челси"
Наставник "Челси" Грэм Поттер заявил, что защитник Рис Джеймс обладает потенциалом, чтобы стать легендой клуба.
Накануне 22-летний Джеймс отметился голом и результативной передачей в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана".
После победы 3:0 Поттер выступил с похвалой в адрес Риса, выразив уверенность, что воспитанника "синих" ждет большое будущее.
"Я просто думаю, что Рис — великолепный игрок, а также молодой игрок, и он постоянно развивается. Он будет становиться лучше и лучше с течением времени. Я по-настоящему наслаждаюсь работой с ним, он способен столь многое предложить".
"Он способен сыграть любой матч в мире, он потрясающий... Его потенциал зашкаливает. Мы обожаем его. Он так важен для нас. Мой работа состоит в том, чтобы помочь ему реализовать свой потенциал, а его потенциал в том, чтобы стать легендой "Челси".
"Таков его уровень, его потенциал. Чтобы это случилось, он должен быть частью успешной команды. В направлении этого мы и трудимся", — цитирует Поттера Evening Standard.
06.10.2022 11:00
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Он уже легенда
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