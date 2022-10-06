Тен Хаг объяснил, почему Каземиро сидит в запасе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему полузащитник Каземиро не проходит в стартовый состав.

В воскресном дерби против "Манчестер Сити" вне стартового состава "Юнайтед" остался не только Криштиану Роналду, но и Каземиро, которого "красные дьяволы" приобрели минувшим летом у "Реала" за 70 миллионов фунтов.



По словам Тен Хага, это связано исключительно с отличной формой Скотта Мактоминея, которого Эрик не посмел усадить в запасе после серии из четырех побед в Премьер-Лиге.



"Это никак не связано с Каземиро, это было целиком связано со Скоттом".



"Уверен, Казе будет играть действительно важную роль. Мы знаем, каким опытом он обладает и какие трофеи он выиграл".



"На тренировках мы видим, что он может быть полезен, и он будет действительно важным игроком для этой команды. Убежден, так и будет", — цитирует Тен Хага Sky Sports.