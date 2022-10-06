"Саутгемптон" задумывается об увольнении Хазенхюттля

Ральф Хазенхюттль Над Ральфом Хазенхюттлем нависла угроза увольнения с поста главного тренера "Саутгемптона".

Хазенхюттль тренирует "Саутгемптон" с декабря 2018. За это время Ральф несколько раз был на волоске от увольнения, но каждый раз преодолевал кризис и решал задачу по выживанию в Премьер-Лиге.

Минувшим летом Хазенхюттль получил полный карт-бланш по обновлению состава команды, но новый сезон начал неудачно, выиграв лишь два из восьми матчей в Премьер-Лиге.

Как стало известно Daily Mail, боссы клуба с "Сент-Мэри" всерьез задумываются о расставании с 55-летним австрийцем, чей контракт истекает в конце сезона.

Более того, "Саутгемптон" уже проявляет интерес к Стиву Куперу, чье будущее в "Ноттингем Форест" тоже находится под большим вопросом и который привлекателен "святым" своей философией и умением работать с молодыми игроками.


Метки Саутгемптон, тренеры, Хазенхюттль

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2022 09:00

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  1. pavlix76 06.10.2022 10:03 # pavlix76
    не первый раз задумывается, и каждый раз он исправляет ситуацию

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  2. true-manc 06.10.2022 09:02 # true-manc
    нужно жестко жахнуть соутгемптон и эту клоповскую подружку зигхайльзенxуютля, наказав их за борзость прошлого сезона

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