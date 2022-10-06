Кайл Уолкер рискует пропустить ЧМ-2022
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что защитник Кайл Уолкер рискует пропустит ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы.
Уолкер пропустил победу 5:0 над "Копенгагеном" в Лиге Чемпионов в среду, и Гвардиола, общаясь с прессой после матча, не смог пообещать, что Кайл поправится к стартующему через шесть недель мировому первенству.
"Он пропустит некоторое время. Я не знаю, сколько точно, но счет будет на недели".
"Там что-то с брюшными мышцами, и некоторое время он проведет вне игры. Возможно, завтра клуб сделает заявление, но я не уверен".
"Будет ли он готов к Чемпионату Мира? Я не знаю. Я не могу ничего добавить, потому что не знаю".
"Кайл выбыл на некоторое время. Давайте посмотрим, что мы сообщим в заявлении. Я не доктор. Конечно, я надеюсь, он сможет поехать на Чемпионат Мира".
"Я знаю, насколько важен Чемпионат Мира для игроков. Но прямо сейчас я не знаю", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
06.10.2022 08:00
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