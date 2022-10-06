Фофана получил травму колена в матче с "Миланом"
В победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана" (3:0) защитник Весле Фофана получил травму колена, которая может оказаться весьма серьезной.
Именно Фофана открыл счет в матче на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером, забив свой первый гол за лондонский клуб.
Однако еще до перерыва 21-летний француз был заменен, а стадион покидал на костылях и со специальной защитой на правом колене. Теперь "синие" ждут вердикта докторов.
"Мы обследуем его завтра и посмотрим, что там такое. В данный момент мне нечего сказать, но это омрачает этот вечер", — приводит слова главного тренера "Челси" Грэма Поттера Evening Standard.
06.10.2022 07:00
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