Фофана получил травму колена в матче с "Миланом"

В победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана" (3:0) защитник Весле Фофана получил травму колена, которая может оказаться весьма серьезной.

Именно Фофана открыл счет в матче на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером, забив свой первый гол за лондонский клуб.



Однако еще до перерыва 21-летний француз был заменен, а стадион покидал на костылях и со специальной защитой на правом колене. Теперь "синие" ждут вердикта докторов.



"Мы обследуем его завтра и посмотрим, что там такое. В данный момент мне нечего сказать, но это омрачает этот вечер", — приводит слова главного тренера "Челси" Грэма Поттера Evening Standard.



