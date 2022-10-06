В контракте Холанда нет пункта насчет "Реала"

"Манчестер Сити" отрицает, что в контракте Эрлинга Холанда есть пункт, позволяющий норвежскому нападающему беспрепятственно уйти в "Реал".

На текущей неделе в испанской прессе появилась информация, что в едва подписанном Холандом пятилетнем контракте есть специальное условие, позволяющее Эрлингу уже в 2024 году перейти в "Реал" по фиксированной цене в 200 миллионов евро (174 млн. фунтов).



"Реал" имеет давний интерес к Холанду, хотя и не смог тягаться за Эрлинга с "Сити" минувшим летом. Кроме того, отец 22-летнего норвежца Альф-Инге открыто говорил о желании своего сына попробовать себя в Испании.



Однако Sky Sports, ссылаясь на свои источники в клубе с "Этихад", утверждает, что такого условия в контракте Холанда нет. Это же подтвердил и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола после дубля Эрлинга в матче Лиги Чемпионов против "Копенгагена" в среду вечером.



"Никакого особенного пункта насчет перехода Эрлинга Холанда в "Реал" или какую-либо другую команду нет, это неправда. У меня есть ощущение, что он невероятно счастлив в "Манчестер Сити", — сообщил Гвардиола после победы 5:0.