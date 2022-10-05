"Челси" разгромил "Милан"
"Челси" одержал свою первую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, в домашних стенах разгромив "Милан" — 3:0.
Несмотря на выздоровление Эдуара Менди, Кепа Аррисабалага сохранил место в воротах "синих". Зато получили свой шанс с первых минут Калиду Кулибали и Рубен Лофтус-Чик, заменив Жоржиньо и Кая Хаверца.
"Челси" уверенно начал матч и сразу же стал пристреливаться, после нескольких неудачных попыток открыв счет. Это случилось на 24-й минуте, когда после подачи углового мяч застрял в гуще игроков, самым расторопным из которых оказался Весле Фофана — 1:0.
Вскоре мяч еще раз побывал в воротах "Милана". Мейсон Маунт технично перебросил снаряд через голкипера, однако гол не был засчитан из-за офсайда у англичанина.
В целом "синие" сохраняли контроль над игрой, но для второго гола в остатке тайма сделали недостаточно.
При этом перед самым уходом на перерыв гости имели реальную возможность сравнять счет. Рафаэл Леау прорвался в чужую штрафную мимо нескольких соперников и выложил мяч для Раде Крунича, но удар того был отражен Кепой.
Во втором тайме "Челси" не потребовалось много времени, чтобы прикончить интригу в матче. Передача с левого фланга оказалась неудачной и дошла до противоположного фланга, откуда Рис Джеймс прострелил на границу вратарской, а там Пьер-Эмерик Обамеянг в касание поразил цель — 2:0.
А на 62-й минуте "Милан" пропустил в третий раз. Находясь на подступах к штрафной, Рахим Стерлинг дождался рывка Джеймса по правому краю площадки и снабдил партнера мячом. Рис вторым касанием поразил ближний угол ворот — 3:0.
Очень скоро игра стала затухать. "Синие" уже насытились, а "россонери" не верили, что можно что-либо изменить. Опасные моменты возникать перестали.
"Челси" показал себя более классной командой, и если в первом тайме "Милан" еще оказывал сопротивление, то после перерыва все встало на свои места.
"Челси" (Англия) — "Милан" (Италия) — 3:0 (1:0)
Голы: Фофана 24, Обамеянг 56, Джеймс 62.
"Челси": Аррисабалага, Фофана (Чалоба 38), Силва, Кулибали, Джеймс, Ковачич (Жоржиньо 66), Лофтус-Чик, Чилуэлл, Маунт (Хаверц 74), Обамеянг (Галлахер 65), Стерлинг (Бройя 75).
"Милан": Тэтэрушану, Дест, Калулу, Томори, Балло-Туре, Беннасер (Побега 73), Тонали, Крунич (Габбия 65), Де Кетеларе (Ребич 65), Леау (Диас 72), Жиру (Ориги 73).
Предупреждения: Ковачич, Силва — Томори, Туре, Крунич.
05.10.2022 23:55
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Последние комментарии:
Боря Моисеев,эти победы Челси и Сити были для тебя, спи спокойно,легенда!
Слышал я одну легенду
О двух братьях пересказ
Вроде быль, а вроде сказка
Может братья среди нас
Младший брат любовью чистой королеву полюбил
И однажды ей в лесу, лесу тенистом своё сердце подарил
Ну а старший выбрал чудо одиночество небес
И все знали, что он никогда не будет покорителем невест
Голубая луна всему виной, все в округе говорили
Этой странной любви, этой странной любви так ему и не простили
Голубая луна (Голубая луна)
Голубая луна (Голубая)
Как никто его любила голубая луна
Голубая луна (Луна)
Голубая луна (Голубая)
Звёзды сладостью поила голубая луна
И поставил младший как-то на дуэли жизнь за честь
Старший поднял меч и вымолвил по-братски — честь моя, моя лишь честь
Ты люби и будь любимым
И будь счастлив, брат
Я теряю всё, но ты теряешь больше и ушёл в закат
Голубая луна всему виной, все в округе говорили
Этой странной любви, этой странной любви так ему и не простили
Голубая луна (Голубая луна)
Голубая луна (Голубая)
Как никто его любила голубая луна
Голубая луна (Луна)
Голубая луна (Голубая)
Звёзды сладостью поила голубая луна
Голубая луна
Голубая луна
Голубая луна
Голубая луна
Голубая луна (Голубая луна)
Голубая луна (Голубая)
Как никто его любила голубая луна
Голубая луна (Луна)
Голубая луна (Голубая)
Звёзды сладостью поила голубая луна
Голубая луна (Голубая луна)
Голубая луна (Голубая)
Как никто его любила голубая луна
Голубая луна (Голубая луна)
(ответить)
Проблема в том, что загреб и зальцбург не будут играть в такой же открытый футбол, а у таких команд нынешнему Челси выигрывать сложнее
(ответить)
Кепа в игре ногами ахуенен, но этот тот же Кепа парни. Не забывайте. Он норм ГК, но не вытаскивает мертвяки, а Манди всё-таки вытаскивает. Вспомните как Манди от Бензема потащил в полуфинале победной ЛЧ, Кепыч бы такое никогда не вытащил. Поэтому надо или учить Манди играть ногами, или брать Меньяна (это в идеале, смотрю Милан частенько, он топище). Но Кепа это Кепа, не уровень топ клуба, сложные сильные удары по углам он не будет тащить никогда
(ответить)
Интересно, че там с фофаном. Чалоба-то совсем не в форме
(ответить)
императорси с победой!!!
(ответить)
Какая ничья во втором матче? Надо ебать блять этот милан, если хотим выйти с первого места. Темболее у Милана дохуя травм и в чемпе у них идет замес.
(ответить)
Всех с победой! Но расслабляться не стоит, Милан походу реально подкосило изза травм.
Заметил, что наши начали частенько длинными забросами вперед играть и от этого сразу обострение в атаке, при Тухеле такого не было.
Фофана порадовал, здоровья ему.
Джеймс и Силва топари конечно
(ответить)
Рафаэль Леао, Уилфрид Заа, Сон Хын Мин, Лерой Сане и Харви Барнс попытались пойти в обводку против Риса Джеймса 11 раз в этом сезоне. Обвести его удалось лишь однажды.
ВОПРОСЫ???
(ответить)
Джеймс топарь!
Леау талант, но кажется дурачок
(ответить)
Джеймс - МОМ
(ответить)
Поттерян красавчик,очень аккуратно сегодня сыграли,чисто на результат. Видно что тренер универсальный и когда надо,он может и в уёбищный футбольчик катать,лишь бы добыть победу. Любите Челси,верьте в Челси.
(ответить)
не е6ет. Говорю как есть : игра кал, атака и полузащита мрачная, статичная, не открываются, мяч двигают куево, от игроков мяч отлетает.
Так понятно, что класс игроков челси выше, чем у милана.
Как обычно лучшие Тиаго и Джеймс. Собственно они и сделали результат. Голы Челси не сказать что сильно из логики игры вытекали, по-этому сильно от этого результата не стоит заниматься шапкозакидательством. Не думаю, что стоит думать, мол в Милане так же изи разберемся. Нет, вряд ли, но минимум ничейку там цеплять точно нужно.
ЧТо точно порадовало : организованость команды, это выглядело как дефолтная команда тухеля плей-оффа в лч, максимально компактно, собранно, уверенно. У Милана 1 момент за игру, и тот рандомный за счет индивидуалки леао.
В общем есть позитив, но и негатива куча. АТАКА КАЛ, сперминг уже начинает подбешивать местами, но у него хотя бы КПД есть, голы, пасы.
Маунт просто мрак. Мало того, что никуя по КПД, так от него еще и мяч как от дерева отлетает. ЧТо с ним я х3, но ему пора банку полировать, временно.
В общем зае6ок результат, порадовали.
(ответить)
И это чемпионы Серии А? Ну и днище же эта итальянская лига...
(ответить)
збс, кайфанул. кулибали по началу хрень творил, потом пару удачных действий, в себя поверил и начал вообще хорошо катать. броя, хаверц вообще слабо. кова как-то тоже не оч понравился, кучу брака. Джеймс и ВЕЛИЧАЙШИЙ в огне.
с победой братья-пенсики! ну и фофане здоровья, ну думаю там всё печально, на полгода-год минус
(ответить)
Кепа будет нашим Нойером.
(ответить)
С победой мужики …
(ответить)
Прям копия матча против Юве на СБ, Джеймс это пздц зверь, Обама пиздат тут без б, наконец есть нап который реализовывает моменты. Стерлинг заебал, много руинит, передерживает походу дух Вернера живет. Сильва бист, просто восхищение этому челу. Фофана жаль, надеюсь травма не серьезная.
(ответить)
Победа на классе, итальянцы ни о чем. Леао нужно забирать не думая.
(ответить)
Если это лучшая команда Италии,то я не удивлен почему Абрахам по 30 мячей там забивает
(ответить)
Blue is the colour, football is the game
We're all together, and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain
'Cause Chelsea, Chelsea is our name
Here at the Bridge whether rain or fine
We can shine all the time
Home or away, come and see us play
You're welcome any day
(Ayyy)
Blue is the colour, football is the game
We're all together, and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain
'Cause Chelsea, Chelsea is our name
Come to the she'd and we'll welcome you
Wear your blue and see us through
Sing loud and clear until the game is done
Sing Chelsea everyone.
(Ayyy
Blue is the colour, football is the game
We're all together, and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain
'Cause Chelsea, Chelsea is our name
Blue is the colour, football is the game
We're all together, and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain
'Cause Chelsea, Chelsea is our name
(ответить)
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