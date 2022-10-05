"Челси" разгромил "Милан"

"Челси" одержал свою первую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, в домашних стенах разгромив "Милан" — 3:0.

Несмотря на выздоровление Эдуара Менди, Кепа Аррисабалага сохранил место в воротах "синих". Зато получили свой шанс с первых минут Калиду Кулибали и Рубен Лофтус-Чик, заменив Жоржиньо и Кая Хаверца.



"Челси" уверенно начал матч и сразу же стал пристреливаться, после нескольких неудачных попыток открыв счет. Это случилось на 24-й минуте, когда после подачи углового мяч застрял в гуще игроков, самым расторопным из которых оказался Весле Фофана — 1:0.



Вскоре мяч еще раз побывал в воротах "Милана". Мейсон Маунт технично перебросил снаряд через голкипера, однако гол не был засчитан из-за офсайда у англичанина.



В целом "синие" сохраняли контроль над игрой, но для второго гола в остатке тайма сделали недостаточно.



При этом перед самым уходом на перерыв гости имели реальную возможность сравнять счет. Рафаэл Леау прорвался в чужую штрафную мимо нескольких соперников и выложил мяч для Раде Крунича, но удар того был отражен Кепой.



Во втором тайме "Челси" не потребовалось много времени, чтобы прикончить интригу в матче. Передача с левого фланга оказалась неудачной и дошла до противоположного фланга, откуда Рис Джеймс прострелил на границу вратарской, а там Пьер-Эмерик Обамеянг в касание поразил цель — 2:0.



А на 62-й минуте "Милан" пропустил в третий раз. Находясь на подступах к штрафной, Рахим Стерлинг дождался рывка Джеймса по правому краю площадки и снабдил партнера мячом. Рис вторым касанием поразил ближний угол ворот — 3:0.



Очень скоро игра стала затухать. "Синие" уже насытились, а "россонери" не верили, что можно что-либо изменить. Опасные моменты возникать перестали.



"Челси" показал себя более классной командой, и если в первом тайме "Милан" еще оказывал сопротивление, то после перерыва все встало на свои места.



"Челси" (Англия) — "Милан" (Италия) — 3:0 (1:0)



Голы: Фофана 24, Обамеянг 56, Джеймс 62.



"Челси": Аррисабалага, Фофана (Чалоба 38), Силва, Кулибали, Джеймс, Ковачич (Жоржиньо 66), Лофтус-Чик, Чилуэлл, Маунт (Хаверц 74), Обамеянг (Галлахер 65), Стерлинг (Бройя 75).



"Милан": Тэтэрушану, Дест, Калулу, Томори, Балло-Туре, Беннасер (Побега 73), Тонали, Крунич (Габбия 65), Де Кетеларе (Ребич 65), Леау (Диас 72), Жиру (Ориги 73).



Предупреждения: Ковачич, Силва — Томори, Туре, Крунич.