Холанд снова забил, а "Сити" сокрушил "Копенгаген"

Очередные голы Эрлинга Холанда помогли "Манчестер Сити" одержать сверхуверенную победу над "Копенгагеном" в Лиге Чемпионов — 5:0.

Относительно дерби Манчестера в воскресенье наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, предоставив шанс Рубену Диашу, Эмерику Лапорту, Серхио Гомесу, Рияду Махрезу и Хулиану Альваресу.



"Копегаген" продержался на "Этихад" менее семи минут. Жоау Канселу прострелил с правого фланга, а Эрлинг Холанд пробил в касание из центра штрафной площади — 1:0.



Быстрый гол не расслабил хозяев, которые полностью доминировали над соперником и регулярно выходили на удар.



После нескольких упущенных моментов "Сити" все же удвоил счет. На 32-й минуте Холанд сыграл на добивании после отраженного голкипером дальнего удара Гомеса — 2:0.



Прошло еще семь минут, и счет стал крупным. Гомес вновь отважился на удар с дистанции, и после двух рикошетов от игроков гостевой команды мяч оказался в воротах — 3:0.



Вскоре после начала второго тайма Лапорта руками повалили на газон в чужой штрафной, и Махрез с 11-метровой отметки открыл счет своим голам в этом сезоне — 4:0.



На 71-й минуте Альварес отметился попаданием в штангу. Впрочем, спустя всего пять минут Хулиан поразил цель из пределов вратарской после прострела Махреза — 5:0.



Холанд снова забил, а "Сити" комфортно победил с крупным счетом. Словом, в этот вечер для "горожан" все было предсказуемо.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Копенгаген" (Дания) — 5:0 (3:0)



Голы: Холанд 7, 32, Хочолава 39 (авт), Махрез 55 (пен), Альварес 76.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу (Льюис 57), Диаш, Лапорт, Гомес, Махрез, Гюндоган, Силва (Уилсон-Эсбранд 66), Грилиш, Альварес, Холанд (Палмер 45).



"Копенгаген": Грабара, Дикс (Анкерсен 66), Вавро, Хочолава, Классон (Мукайру 66), Йоханнессон, Лерагер (Соренсен 79), Дарами (Харальдссон 55), Карамоко (Лунд 45), Кристиансен, Стаменич.



Предупреждение: Стаменич.