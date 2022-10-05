Холанд снова забил, а "Сити" сокрушил "Копенгаген"

Эрлинг Холанд Очередные голы Эрлинга Холанда помогли "Манчестер Сити" одержать сверхуверенную победу над "Копенгагеном" в Лиге Чемпионов — 5:0.

Относительно дерби Манчестера в воскресенье наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, предоставив шанс Рубену Диашу, Эмерику Лапорту, Серхио Гомесу, Рияду Махрезу и Хулиану Альваресу.

"Копегаген" продержался на "Этихад" менее семи минут. Жоау Канселу прострелил с правого фланга, а Эрлинг Холанд пробил в касание из центра штрафной площади — 1:0.

Быстрый гол не расслабил хозяев, которые полностью доминировали над соперником и регулярно выходили на удар.

После нескольких упущенных моментов "Сити" все же удвоил счет. На 32-й минуте Холанд сыграл на добивании после отраженного голкипером дальнего удара Гомеса — 2:0.

Прошло еще семь минут, и счет стал крупным. Гомес вновь отважился на удар с дистанции, и после двух рикошетов от игроков гостевой команды мяч оказался в воротах — 3:0.

Вскоре после начала второго тайма Лапорта руками повалили на газон в чужой штрафной, и Махрез с 11-метровой отметки открыл счет своим голам в этом сезоне — 4:0.

На 71-й минуте Альварес отметился попаданием в штангу. Впрочем, спустя всего пять минут Хулиан поразил цель из пределов вратарской после прострела Махреза — 5:0.

Холанд снова забил, а "Сити" комфортно победил с крупным счетом. Словом, в этот вечер для "горожан" все было предсказуемо.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Копенгаген" (Дания) — 5:0 (3:0)

Голы: Холанд 7, 32, Хочолава 39 (авт), Махрез 55 (пен), Альварес 76.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу (Льюис 57), Диаш, Лапорт, Гомес, Махрез, Гюндоган, Силва (Уилсон-Эсбранд 66), Грилиш, Альварес, Холанд (Палмер 45).

"Копенгаген": Грабара, Дикс (Анкерсен 66), Вавро, Хочолава, Классон (Мукайру 66), Йоханнессон, Лерагер (Соренсен 79), Дарами (Харальдссон 55), Карамоко (Лунд 45), Кристиансен, Стаменич.

Предупреждение: Стаменич.


Метки Копенгаген, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2022 23:50

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  1. mancityman 06.10.2022 00:03 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. kukuruzko 05.10.2022 23:58 # kukuruzko
    Все на коленях перед КОРОЛЯМИ!!!

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  3. cristean2 05.10.2022 23:58 # cristean2
    10 минут побывали на главной и хватит, пора уступить императорам

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  4. gucman 05.10.2022 23:56 # gucman
    Убирайте эту хyeту с главной

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  5. kipeloff89 05.10.2022 23:55 # kipeloff89
    КОРОЛИ!!!

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