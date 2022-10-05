Сон призвал игроков "Тоттенхэма" не сомневаться в Конте

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин призвал своих партнеров по команде верить в методы своего главного тренера Антонио Конте.

Поражением 3:1 от "Арсенала" в Премьер-Лиге и ничьей 0:0 с "Айнтрахтом" в Лиге Чемпионов Конте навлек на себя определенную критику. Экспертам и болельщикам не понравилась чересчур осторожная тактика Антонио.



Однако Сон считает, что он и его партнеры по команде не должны сомневаться в своем тренере, который зарекомендовал себя победителем.



"Важно, чтобы мы следовали указаниям тренера. В прошлом сезоне никто не верил, что мы будем здесь. Никто не верил, что мы попадем в Лигу Чемпионов".



"Босс всегда хочет больше и больше, и я, будучи игроком, хочу следовать за ним, потому что иначе ты знаешь, что тебя ждет. Если ты не будешь следовать за ним, у тебя будут проблемы".



"Мы должны следовать за ним, без вариантов, потому что он победитель. Мы должны жертвовать собой и делать тяжелые вещи", — цитирует Сона Daily Mail.