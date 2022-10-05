"Арсенал" следит за Рэшфордом

"Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркусу Рэшфорду.

Будущее Рэшфорда уже давно находится в подвешенном состоянии. Маркус до сих пор не продлил свой контракт, который истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев по инициативе "Юнайтед".



Рэшфорд не спешит принимать решение насчет своего будущее после провального прошлого сезона и хочет сперва посмотреть, как сложится его сотрудничество с новым главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.



Маркус вроде бы набрал неплохую форму и выдал приличный отрезок, забив три гола и отдав две результативные передачи в четырех матчах, но затем получил травму, не поехал в сборную Англии и теперь вынужден начинать заново.



Как сообщает Football Insider в эксклюзивном материале, "Арсенал" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Рэшфорда, причем наблюдает уже несколько месяцев, обратив внимание на 24-летнего англичанина до того, как купить Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити" минувшим летом.



Если станет понятно, что Рэшфорд покинет "Юнайтед" следующим летом, "канониры" будут среди клубов, готовых предложить Маркусу пристанище.



Добавим, что сейчас Рэшфорд оценивается "дьяволами" в 50 миллионов фунтов, и клуб с "Олд Траффорд" может воспользоваться своей опцией, чтобы защитить трансферную стоимость Маркуса.