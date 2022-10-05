"Форест" решил пока не увольнять Купера

"Ноттингем Форест" решил пока не увольнять своего главного тренера Стива Купера.

В минувший понедельник "Форест" уступил "Лестеру" со счетом 4:0 и опустился на последнее место в Премьер-Лиге.



Вслед за этим появились слухи, что Купер находится на грани увольнения, а экс-наставник "Ливерпуля", "Челси", "Ньюкасла" и "Эвертона" Рафаэль Бенитес назывался его наиболее вероятным сменщиком.



Однако BBC стало известно, что после кризисных переговоров боссы "Форест" решили дать Куперу больше времени. Этим "лесники" демонстрируют свою признательность Стиву, который в прошлом сезоне вернул клуб в Премьер-Лигу после 23-летнего перерыва.



Одновременно с этим "Форест" назначил на должность спортивного директора Филиппо Джиральди, который посвятил девять лет "Уотфорду" в качестве ведущего скаута и технического директора.



Кроме того, если верить слухам, потративший летом 145 миллионов фунтов на 21 игрока клуб с "Сити Граунд" отозвал свое предложение для Купера о новом контракте.