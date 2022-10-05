Ван Дейк доволен реакцией Трента на критику

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его партнера по команде Тренту Александер-Арнольду удалось достойно ответить своим критикам в матче Лиги Чемпионов против "Рейнджерс".

Против "Рейнджерс" накануне Трент не только отметился голом со штрафного, но и помог команде не пропустить.



По мнению Ван Дейка, выступающие в Британии игроки часто становятся жертвами местной футбольной культуры, однако Виргил доволен, как Трент отреагировал на критику.



"Мы знаем, каким мастерством он обладает, и он снова это продемонстрировал".



"Но я в Британии уже восемь-девять лет, и я убедился, что каждый здесь возносит тебя до небес, когда хвалит, а затем роняет изо всех сил на землю, критикуя. Нам, игрокам, приходится мириться с этим".



"Ему просто нужно продолжать работать — не только ему, но и всем остальным игрокам, справляясь с этим и демонстрируя реакцию, как сегодня. Думаю, это важно, чтобы мы, тренер, клуб и фанаты поддержали его".



"Что бы ни говорили о нем снаружи, мы всегда поддерживаем друг друга и знаем, что нам нужно сражаться, чтобы вернуть привычную для нас в последнюю пару лет стабильность. Мы это сделаем. Уверен, все мы добьемся этого", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.