Тен Хаг: "Роналду счастлив в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду счастлив в клубе, хотя и разочарован дефицитом игрового времени.

В воскресном дерби против "Манчестер Сити", когда "Юнайтед" потерпел поражение 6:3, Роналду остался вне стартового состава и даже не вышел на замену.



Тем не менее, как утверждает Тен Хаг, 37-летний португалец не унывает и сохраняет позитивный настрой.



"Я не вижу, что он несчастен. Он счастлив, он хорошо тренируется и получает удовольствие от процесса".



"Это никак не связано с будущим и с тем, что случится в январе или в следующем году".



"Не поймите меня неправильно — он не рад, что не сыграл в воскресенье, но если говорить о его настроении на тренировках, то там он счастлив. Конечно, он хочет играть, и он злится, когда не играет", — цитирует Тен Хага Sky Sports.