Тен Хаг: "Роналду счастлив в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду счастлив в клубе, хотя и разочарован дефицитом игрового времени.
В воскресном дерби против "Манчестер Сити", когда "Юнайтед" потерпел поражение 6:3, Роналду остался вне стартового состава и даже не вышел на замену.
Тем не менее, как утверждает Тен Хаг, 37-летний португалец не унывает и сохраняет позитивный настрой.
"Я не вижу, что он несчастен. Он счастлив, он хорошо тренируется и получает удовольствие от процесса".
"Это никак не связано с будущим и с тем, что случится в январе или в следующем году".
"Не поймите меня неправильно — он не рад, что не сыграл в воскресенье, но если говорить о его настроении на тренировках, то там он счастлив. Конечно, он хочет играть, и он злится, когда не играет", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
05.10.2022 18:00
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