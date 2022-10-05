Гвардиола: "Фоден может сыграть даже левого защитника"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его полузащитник Фил Фоден способен сыграть на пяти позициях.

За голевой феерией нападающего "Сити" Эрлинга Холанда остается слегка незамеченной игра 22-летнего Фодена, который тоже очень хорошо начал новый сезон, отметившись хет-триком против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд.



Гвардиола восхищается игрой Фила в качестве вингера, но считает, что со временем воспитанник "горожан" найдет свое пристанище в центре поля.



"Он может играть на многих позициях. Думаю, в конце концов он станет центральным полузащитником. Таково мое мнение".



"Но в данный момент времени ему, возможно, будет лучше на фланге, там у него больше свободы и меньше инструкций, поэтому он может лучше выражать себя".



"В будущем, когда он станет старше и выносливее, я вижу его в более центральной позиции. Ему просто нужны некоторые детали, чтобы стать стабильнее в своей игре".



"Фил может сыграть на пяти позициях. Я бы сказал, что он может сыграть даже левого защитника. Он уже сыграл там несколько минут и был хорош", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.