Нуньес признался, что не понимает Клоппа

Дарвин Нуньес Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес признался, что между ним и главным тренером Юргеном Клоппом остается языковой барьер.

Прошло уже почти четыре месяца с тех пор, как "Ливерпуль" приобрел Нуньеса у "Бенфики" по сделке стоимостью 85 миллионов фунтов.

Пока Дарвин забил лишь два гола за свой новый клуб, включая в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", и все еще находится в процессе адаптации, которая дается 23-летнему уругвайцу не так просто.

"Если по правде, когда он (Клопп) говорит, я не понимаю ничего".

"Мы особо не разговариваем с ним. Я не знаю английский, а он не знает испанский. Да, у нас есть португальский переводчик в лице Пепа (Лейндерса), которого я понимаю, а также Витор Матуш, еще один португалоговорящий. Они мне переводят, когда Клопп говорит с коллективом. Они сидят рядом со мной и объясняют, что мне нужно делать. Если они не объяснят, я выхожу на поле, не имея представления, что делать", — цитирует Нуньеса The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 756

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Последние комментарии:




  1. seregaball 05.10.2022 16:25 # seregaball
    Играть, в свой футбол

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  2. makeewadim 05.10.2022 16:10 # makeewadim
    рофлер

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  3. closer 05.10.2022 16:05 # closer
    Там на поле не матиматикой занимаются.

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  4. gucman 05.10.2022 16:02 # gucman
    Ахах норм))))

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