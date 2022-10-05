Нуньес признался, что не понимает Клоппа

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес признался, что между ним и главным тренером Юргеном Клоппом остается языковой барьер.

Прошло уже почти четыре месяца с тех пор, как "Ливерпуль" приобрел Нуньеса у "Бенфики" по сделке стоимостью 85 миллионов фунтов.



Пока Дарвин забил лишь два гола за свой новый клуб, включая в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", и все еще находится в процессе адаптации, которая дается 23-летнему уругвайцу не так просто.



"Если по правде, когда он (Клопп) говорит, я не понимаю ничего".



"Мы особо не разговариваем с ним. Я не знаю английский, а он не знает испанский. Да, у нас есть португальский переводчик в лице Пепа (Лейндерса), которого я понимаю, а также Витор Матуш, еще один португалоговорящий. Они мне переводят, когда Клопп говорит с коллективом. Они сидят рядом со мной и объясняют, что мне нужно делать. Если они не объяснят, я выхожу на поле, не имея представления, что делать", — цитирует Нуньеса The Independent.