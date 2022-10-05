Футбольный агент вымогал деньги у Грановской
Ведущий британский футбольный агент был арестован полицией и выпущен под залог после попытки вымогательства денег у бывшего директора "Челси" Марины Грановской.
Как сообщает The Times, арест был произведен еще в прошлом месяце. Сейчас агент, чье имя не раскрывается, дожидается завершения расследования и выдвижения обвинений.
Сам инцидент случился еще в мае, когда Грановская готовила "Челси" к продаже. Марина получила письмо по электронной почте от агента, который требовал немедленно заплатить ему 300,000 фунтов.
Это требование к Грановской, которая покинула лондонский клуб минувшим летом, авторитетный агент обосновывал своей ролью в трансфере игрока, чье имя также неизвестно.
Добавим, что агент отказывается признавать свою вину.
05.10.2022 15:00
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Че алчная такая, зарабатываешь - делишься.
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