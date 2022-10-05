Анонс матча "Манчестер Сити" — "Копенгаген"

В домашнем противостоянии с "Копенгагеном" в среду вечером "Манчестер Сити" постарается продлить свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов.

Благодаря победам над "Севильей" и дортмундской "Боруссией" подопечные Хосепа Гвардиолы захватили лидерство в Группе G, тогда как "Копенгаген" в двух первых матчах набрал лишь одно очко.



"Очевидно, он один из лучших нападающих в мире в данный момент, если не лучший, и мы сделаем все возможное, чтобы ограничить его шансы. Однако у них есть еще 10 игроков, о которым нам нельзя забывать. У них одна из лучших команд в мире. Люди говорят об их больших именах, но меня они больше впечатляют коллективно", — сообщил 34-летний наставник "Копенгагена" Якоб Нееструп насчет нападающего "горожан" Эрлинга Холанда.



- "Сити" и "Копенгаген" предыдущий раз встречались в Кубке УЕФА в сезоне 2008/09, когда "горожане" взяли верх по сумме двух матчей 4:3.



- "Копенгаген" забил только один гол в шести матчах против английских команд (1 победа, 2 ничьи, 3 поражения), огорчив "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2006.



- Это будет первый для "Сити" матч против датской команды в Лиге Чемпионов. "Горожане" побеждали представителей 14 из 15 наций, не совладав только с шотландцами (2 ничьи).



- "Копенгаген" выиграл только один из 10 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 7 поражений), забив в этих 10 только пять голов.



- "Сити" не знает поражений уже 21 домашних матч Лиги Чемпионов кряду (19 побед, 2 ничьи).



- Три из пяти последних матчей "Копенгагена" в Лиге Чемпионов завершились со счетом 0:0.



- "Сити" забивал в каждом из своих 34 матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов.



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 26 голов в 21 матче Лиги Чемпионов, в среднем отличаясь каждые 62 минуты.



- Голкипер "Копенгагена" Мэт Райан сыграл семь матчей за "Сити", выступая за "Арсенал" и "Брайтон", пропустив в них 21 гол.



- Со старта прошлого сезона защитник "Сити" Жоау Канселу поучаствовал в восьми голах в Лиге Чемпионов (2+6).



Защитник "Сити" Кайл Уолкер точно пропустит этот матч из-за полученной в дерби против "Манчестер Юнайтед" травмы, тогда как Родри находится под вопросом.



Лига Чемпионов. Группа G. 3-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Копенгаген" (Дания)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция