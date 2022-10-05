Кан дал понять, что "Бавария" не претендует на Беллингема

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан дал понять, что его клуб не планирует участвовать в борьбе за полузащитника Джуда Беллингема следующим летом.

Ожидается, что после окончания этого сезона ведущие клубы Европы, включая "Челси", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Реал", сойдутся в битве за Беллингема.



Также 19-летнего игрока сборной Англии сватают в "Баварию", однако богатейший клуб Бундеслиги хорошо укомплектован в центре поля, как считает Кан.



"Мы совершенно об этом не думаем. Конечно, Беллингем — выдающийся игрок. Но у нас есть Киммих, Горетцка, Гравенберх, Забитцер. Я могу сказать, что мы хорошо укомплектованы на этой позиции", — сообщил Кан Bild.