Кан дал понять, что "Бавария" не претендует на Беллингема
Председатель правления "Баварии" Оливер Кан дал понять, что его клуб не планирует участвовать в борьбе за полузащитника Джуда Беллингема следующим летом.
Ожидается, что после окончания этого сезона ведущие клубы Европы, включая "Челси", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Реал", сойдутся в битве за Беллингема.
Также 19-летнего игрока сборной Англии сватают в "Баварию", однако богатейший клуб Бундеслиги хорошо укомплектован в центре поля, как считает Кан.
"Мы совершенно об этом не думаем. Конечно, Беллингем — выдающийся игрок. Но у нас есть Киммих, Горетцка, Гравенберх, Забитцер. Я могу сказать, что мы хорошо укомплектованы на этой позиции", — сообщил Кан Bild.
05.10.2022 12:00
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